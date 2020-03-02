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Путин поручил обязать местные власти выкладывать в Сеть материалы публичных слушаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин поручил Кабинету Министров внести изменения в законодательство, которые обязывают органы местного самоуправления публиковать материалы публичных слушаний и их результатов в Интернете.

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«Внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме», — сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил предусмотреть изменения, которые позволят гражданам направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме.

Изменения также затронут использование единой цифровой платформы, которая работает по принципу «одного окна» с механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений граждан в электронной форме.

Ранее в понедельник сообщалось, что Путин утвердил поручения по итогам заседания Совета по русскому языку.

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