Путин поручил подготовить законопроект о контроле за грамотностью

Правительство России должно подготовить законопроект о контроле за соблюдением гражданами правил русского литературного языка. Такое поручение президента России Владимира Путина, данное по итогам заседания Совета по русскому языку 5 ноября 2019 года, опубликовано 1 марта на сайте Кремля.

Срок подготовки законопроекта — до 15 сентября 2020 года.

Также в числе поручений президента — подготовка правового акта об утверждении норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ и образование межведомственной комиссии по русскому языку с целью проведения экспертизы словарей и справочников, утвердить требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка, представить предложения по концепции государственной языковой политики, а также обеспечить финансовую поддержку разработке и реализации программы Института языкознания РАН по сохранению и возрождению языков коренных народов России.

13 февраля в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции Путин назвал русский язык государствообразующим фактором страны.