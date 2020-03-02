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Тело пропавшего каякера нашли в бухте Севастополя

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Тело пропавшего без вести мужчины извлекли из воды в севастопольской бухте. Об этом 2 марта сообщил портал ForPost.

28 февраля тело погибшего течением отнесло в Севастопольскую бухту к причалу для малых судов. Погибший оказался спортсменом-каякером, который пропал в конце января и числился пропавшим без вести. По словам местного жителя, его опознали по телефону и одежде.

Информацию об обнаружении тела подтвердили в республиканском СУ СК России. Известно, что мужчина вышел в море 22 января и сообщил, что направится в сторону Инкермана. Вместе с тем он направился в сторону Любимовки, где, скорее всего, попал в шторм. Его каяк позднее обнаружили в районе Константиновского равелина, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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