Тело водителя с простреленной головой нашли в машине в Москве

В автомобиле в Москве обнаружили тело водителя с простреленной головой. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел у дома на улице Брусилова. В машине нашли тело 60-летнего мужчины с раной в височной области. Рядом с погибшим лежало устройство, похожее на пистолет-ручку, пишет НСН.

26 февраля тело убитой женщины обнаружили в съемной квартире на северо-западе Москвы. Неизвестный оставил на своей жертве колото-резаную рану груди, но скончалась она, скорее всего, из-за удушения — на теле остались специфические следы. Квартиру, где ее обнаружили, хозяева сдавали посуточно. По предварительным данным следствия, погибшая оказывала услуги интимного характера.