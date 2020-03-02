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Тело водителя с простреленной головой нашли в машине в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В автомобиле в Москве обнаружили тело водителя с простреленной головой. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел у дома на улице Брусилова. В машине нашли тело 60-летнего мужчины с раной в височной области. Рядом с погибшим лежало устройство, похожее на пистолет-ручку, пишет НСН.

26 февраля тело убитой женщины обнаружили в съемной квартире на северо-западе Москвы. Неизвестный оставил на своей жертве колото-резаную рану груди, но скончалась она, скорее всего, из-за удушения — на теле остались специфические следы. Квартиру, где ее обнаружили, хозяева сдавали посуточно. По предварительным данным следствия, погибшая оказывала услуги интимного характера.

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