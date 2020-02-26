Прямой эфир

Тело убитой женщины нашли в съемной квартире в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело убитой женщины обнаружили в съемной квартире на северо-западе Москвы. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло на Химкинском бульваре. По данным телеканала, 36-летняя погибшая снимала квартиру, но перестала выходить на связь с арендодателем. Прибывшие на место владельцы обнаружили в помещении связанную по рукам и ногам женщину, голова которой была перемотана скотчем. Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестный оставил на своей жертве колото-резаную рану груди, но скончалась она, скорее всего, из-за удушения — на теле остались специфические следы. Квартиру, где ее обнаружили, хозяева сдавали посуточно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, пишет агентство городских новостей «Москва». По предварительным данным следствия, погибшая оказывала услуги интимного характера.

17 февраля сообщалось, что в Омске мужчина решил доказать знакомому, что ему «не слабо» убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянина убили в грузинском монастыре
В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020