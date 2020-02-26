Тело убитой женщины нашли в съемной квартире в Москве

Тело убитой женщины обнаружили в съемной квартире на северо-западе Москвы. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло на Химкинском бульваре. По данным телеканала, 36-летняя погибшая снимала квартиру, но перестала выходить на связь с арендодателем. Прибывшие на место владельцы обнаружили в помещении связанную по рукам и ногам женщину, голова которой была перемотана скотчем. Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестный оставил на своей жертве колото-резаную рану груди, но скончалась она, скорее всего, из-за удушения — на теле остались специфические следы. Квартиру, где ее обнаружили, хозяева сдавали посуточно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, пишет агентство городских новостей «Москва». По предварительным данным следствия, погибшая оказывала услуги интимного характера.

17 февраля сообщалось, что в Омске мужчина решил доказать знакомому, что ему «не слабо» убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову. Возбуждено уголовное дело об убийстве.