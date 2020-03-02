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Минкультуры увеличит поддержку молодых режиссеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Работа по господдержке начинающих режиссеров будет пересмотрена. Речь идет о правилах подачи документов и увеличении финансирования для дебютирующих кинематографистов. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

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По ее словам, необходимость этого в министерстве понимали давно, также есть соответствующее поручение президента страны. «Во-первых, у нас появится уникальный шанс увеличить саму сумму поддержки, разумеется, исходя только из того, каким будет проект», — объяснила Любимова.

Как добавила министр, важно поддерживать проекты режиссеров, которые смогут доказать, что их творчество не уложится в стандартные суммы поддержки, отмечает «РИА Новости».

Она указала на необходимость упрощения системы подачи необходимой для господдержки документации. При этом речь идет не только о поддержке молодых режиссеров игрового кино, но также документального и анимационного кинематографа.

В январе президент России Владимир Путин назначил Любимову министром культуры. Она сменила на посту Владимира Мединского, занимавшего должность с 2012 года.

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