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Бывший следователь Генпрокуратуры заявил об установлении заказчика убийства Листьева

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Фото: ТАСС/Станислав Панов
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Заказчик убийства журналиста Владислава Листьева установлен. Об этом заявил экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой в фильме Алексея Пивоварова «25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ», опубликованного в YouTube-канале журналиста 20 февраля.

«Я считаю, что загадок в этом деле для нас относительно участников и соучастников, лиц, участвовавших и соучаствовавших в этом преступлении, нет», — сказал Трибой.

При этом он не стал уточнять имена ни заказчиков, ни исполнителей преступления. Однако добавил, что у следствия «есть основания, чтобы подозревать».

Накануне журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру с просьбой возобновить расследование дела об убийстве Листьева, совершенном 1 марта 1995 года. Соответствующее видеообращение Собчак опубликовала на своей странице в Instagram в годовщину случившегося.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин может поручить возобновить следствие по делу об убийстве телеведущего Владислава Листьева, но пока он этого не делал.

Первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева застрелили 1 марта 1995 года в подъезде его дома на Новокузнецкой улице в Москве. Решение о приостановке расследования приняла Генеральная прокуратура 3 апреля 2006 года в связи с тем, что лица, причастные к убийству, не были установлены.

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