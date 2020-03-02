В Кремле прокомментировали обращение журналистов по убийству Листьева
Президент России Владимир Путин может поручить возобновить следствие по делу об убийстве телеведущего Владислава Листьева, но пока он этого не делал. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 2 марта.
«Чисто юридически я так сразу не могу вам сказать, может ли он поручить главе Следственного комитета... Ну да, в целом он вполне может дать», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, «до сих пор это не было в зоне внимания главы государства». Поручений и обращений с его стороны также не было.
Накануне журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру с просьбой вернуть дело об убийстве Листьева, совершенное 1 марта 1995 года. Соответствующее видеообращение Собчак опубликовала на своей странице в Instagram в годовщину случившегося.
«Мы знаем, что в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено. Но мы уверены, что у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд», — говорится в сообщении.
Журналисты отметили, что к 25-летней годовщине убийства готовили три фильма-расследования о смерти телеведущего. Во время работы у них возникли «одинаковые» вопросы. Записавшие обращение считают, что виновники нападения «могут быть привлечены к ответственности».
Листьева убили у его подъезда на Новокузнецкой улице в Москве 1 марта 1995 года. Преступление до сих пор не раскрыто.