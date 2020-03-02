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В Кремле прокомментировали обращение журналистов по убийству Листьева

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Фото: ТАСС/Малышев Николай
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Президент России Владимир Путин может поручить возобновить следствие по делу об убийстве телеведущего Владислава Листьева, но пока он этого не делал. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 2 марта.

«Чисто юридически я так сразу не могу вам сказать, может ли он поручить главе Следственного комитета... Ну да, в целом он вполне может дать», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, «до сих пор это не было в зоне внимания главы государства». Поручений и обращений с его стороны также не было.

Накануне журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру с просьбой вернуть дело об убийстве Листьева, совершенное 1 марта 1995 года. Соответствующее видеообращение Собчак опубликовала на своей странице в Instagram в годовщину случившегося.

«Мы знаем, что в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено. Но мы уверены, что у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что к 25-летней годовщине убийства готовили три фильма-расследования о смерти телеведущего. Во время работы у них возникли «одинаковые» вопросы. Записавшие обращение считают, что виновники нападения «могут быть привлечены к ответственности».

Листьева убили у его подъезда на Новокузнецкой улице в Москве 1 марта 1995 года. Преступление до сих пор не раскрыто.

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