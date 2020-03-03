Придумали индусы: в Дели продолжаются беспорядки на религиозной почве

Новый закон о гражданстве, принятый парламентом Индии в декабре 2019 года, стал первым в истории страны правовым актом, увязывающим получение гражданства с религией. Теперь стать индийцами стало проще индуистам, буддистам, христианам и представителям некоторых религиозных меньшинств, иммигрировавшим в страну из Пакистана, Бангладеш и Афганистана. Мусульманам поблажек в получении гражданства не предусмотрено, что вызвало протесты индийцев, исповедующих ислам. Беспорядки вспыхнули с новой силой в конце февраля. Подробности — в фотогалерее «Известий»