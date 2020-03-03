Придумали индусы: в Дели продолжаются беспорядки на религиозной почве

Новый закон о гражданстве, принятый парламентом Индии в декабре 2019 года, стал первым в истории страны правовым актом, увязывающим получение гражданства с религией. Теперь стать индийцами стало проще индуистам, буддистам, христианам и представителям некоторых религиозных меньшинств, иммигрировавшим в страну из Пакистана, Бангладеш и Афганистана. Мусульманам поблажек в получении гражданства не предусмотрено, что вызвало протесты индийцев, исповедующих ислам. Беспорядки вспыхнули с новой силой в конце февраля. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Закон был инициирован правящей в Индии националистической «Бхаратия джаната парти» (БДП), объединяющей правых индуистов
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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
Демонстранты требуют отставки министра внутренних дел и бывшего лидера БДП Амита Шаха
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Javed Dar
За три ночи столкновений между индуистами и мусульманами в Дели погибли 27 человек, ранено около 200
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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
В протестах активное участие принимают активисты молодежного крыла оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс»
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Столкновения начались в декабре 2019 года в штате Ассам на северо-востоке страны. К февралю 2020 года протесты охватили несколько регионов, включая столицу Индии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jit Chattopadhyay
В последний раз межрелигиозные столкновения подобного масштаба случились в Дели в 1984 году, когда в ходе резни между индуистами и сикхами погибло около 3 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Сотни вооруженных дубинками и арматурой мужчин-индуистов устроили погром в населенных мусульманами районах Дели
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sanchit Khanna
На улицах пылают подожженные погромщиками автомобили. Дома многих мусульман также сожжены. Жители покидают город в страхе перед эскалацией насилия
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
В охваченные беспорядками районы отправлены войска и дополнительные отряды полиции
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