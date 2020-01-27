Верблюжий патруль: как прошел военный парад в Индии

Индия ежегодно отмечает День республики праздничным военным парадом. 26 января 1950 года была принята Конституция и страна вышла из-под власти британского монарха. Чем может похвастаться индийская армия в 2020 году и как превратить шествие военных в захватывающее экзотическое действо — в фотогалерее «Известий»