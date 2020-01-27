Верблюжий патруль: как прошел военный парад в Индии

Индия ежегодно отмечает День республики праздничным военным парадом. 26 января 1950 года была принята Конституция и страна вышла из-под власти британского монарха. Чем может похвастаться индийская армия в 2020 году и как превратить шествие военных в захватывающее экзотическое действо — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
Батальон верблюжьей кавалерии Пограничных сил безопасности — обязательный участник всех индийских парадов
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Фото: REUTERS/P. Ravikumar
Национальные силы реагирования на стихийные бедствия
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
Полицейские подготовили к параду свой особый перформанс
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Фото: REUTRS/Rupak De Chowdhuri
Самые достойные представители сил правопорядка промаршировали в парадной форме по центральной улице Нью-Дели — проспекте Раджпатх
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Акаш» — собственная разработка индийских конструкторов
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
Военно-воздушные силы Республики Индия были созданы сразу после обретения независимости в 1947 году
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
По числу самолетов индийские военно-воздушные силы занимают четвертое место в мире после России, США и Китая
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Фото: REUTERS/Altaf Hussain
В индийских праздничных парадах принимают участие не только военные, но и творческие коллективы — музыкальные оркестры, исполнители народных танцев, детские ансамбли
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sonu Mehta
Каждый штат представляет украшенную платформу со сценами, которые сыграли важную роль в истории страны
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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
Учащиеся национального кадетского корпуса проводят целые дни на репетициях и обедают в перерывах сухим пайком
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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
На парад в честь Дня республики Индия традиционно приглашает высоких гостей из-за рубежа. Почетным гостем на этом параде стал президент Бразилии Жаир Болсонару
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