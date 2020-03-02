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Автомобиль вылетел за пределы трассы на ралли «Амур-2020»

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ЧП произошло на соревнованиях по ралли «Амур-2020» — первом этапе соревнований на Кубок Российской автомобильной федерации зоны Сибири и Дальнего Востока. Один из экипажей допустил ошибку, и автомобиль вылетел за пределы трассы.

Каркас и ремни безопасности не позволили членам команды получить травмы. Помощь медиков участникам не потребовалась. Ход гонки удалось быстро восстановить.

Как пишет Амурская служба новостей, гонка проходила на Астрахановских лугах. Борьбу за кубок в различных классах начали 15 спортсменов из Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Протяженность трассы составляет 175 км.

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