Эстонский гонщик сорвался с обрыва на скорости 170 км/ч на ралли Монте-Карло

Эстонский гонщик Отт Тянак, действующий чемпион мира, в первый же день ралли Монте-Карло попал в аварию, сообщает портал Championat в пятницу, 24 января.

«Не на такой старт сезона мы надеялись, но, к счастью, мы оба в порядке благодаря защитному оборудованию. Скоро вернемся в борьбу!» — написал Тянак в своем аккаунте в Twitter.

Автомобиль «Хендэ», где находились Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя, на скорости более 170 км/ч сорвался с обрыва и несколько раз перевернулся.

По показаниям датчиков, максимальные перегрузки в момент аварии составили 35g — значительно более высокие показатели, чем у космонавтов.

Тем не менее оба члена экипажа избежали серьезных травм, но были направлены в больницу для обследования.

В случае, если врачи не обнаружат скрытые травмы, гонщики вернутся к соревнованиям на втором этапе сезона-2020 в Швеции.

Ралли Монте-Карло — гонка, организатором которой является автомобильный клуб Монако. Этап проходит вдоль Лазурного Берега, а также на юго-востоке Франции и считается полигоном для проверки улучшений и нововведений в автомобилестроении.

17 января экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» под руководством Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовиков ралли «Дакар». Также команда установила рекорд, став лучшей на семи специальных участках.