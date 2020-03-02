Иномарка провалилась в оросительный канал в Ростове

В Ростове-на-Дону спецтехника извлекла из оросительного канала затонувший автомобиль. По данным очевидцев, Mercedes оказался в воде во время рыбалки.

Инцидент произошел на улице Левобережной. По данным очевидцев, рыбаки собирались ловить тарань. Автомобиль съехал в оросительный канал. Сначала под воду ушел только нос иномарки, затем Mercedes затонул полностью. Об этом сообщает RostovGazeta.

Извлечь автомобиль из воды удалось только на следующий день с помощью спецтехники.

Ранее сообщалось, что в пригороде Хабаровска под воду ушли два автомобиля с людьми. В первой машине находились двое мужчин, водитель второго автомобиля успел выбраться через окно.