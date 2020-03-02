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Песков прокомментировал отчет Счетной палаты о состоянии детских больниц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России с большим вниманием относится к данным, поступающим к нему из разных источников. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал отчет Счетной палаты о состоянии детских медицинских учреждений в России и заявление Минздрава, который отметил неверность представленной ведомством информации.

«Данные анализируются, сопоставляются, кремлевские эксперты выносят свои рекомендации, заключения на суд главы государства, исходя из усредненной картины», — объяснил в понедельник, 2 марта, представитель Кремля.

В конце февраля Счетная палата сообщила, что в 30,5% детских медицинских учреждений по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод, а в более чем половине зданий не было горячего водоснабжения.

Большинство детских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, подчеркнули аудиторы.

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