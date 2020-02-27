Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений РФ водопровод

Счетная палата сообщила, что в 30,5% детских медицинских учреждений России по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод, в более чем половине зданий не было горячего водоснабжения, в 41,1% — центрального отопления, а в 35% — канализации. Такие данные приводятся в отчете ведомства.

Также в Счетной палате указали, что 47% детских больниц и поликлиник России не оснащены пандусами для людей с ограниченными возможностями, передает «РИА Новости».

Как следует из доклада, большинство детских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии.

Кроме того, в Счетной палате назвали неэффективным выделение средств из федерального бюджета на оснащение детских медучреждений.

20 февраля «Известия» писали, что Счетная палата в своей аналитической записке об исполнении федерального финансового плана назвала 2019 год худшим годом для реализации федеральной адресной инвестпрограммы (ФАИП) за последние 16 лет.