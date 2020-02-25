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В Счетной палате усомнились в качестве услуг государственных адвокатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Право на получение квалифицированной юридической помощи, которое может быть гарантировано каждому гражданину России, на практике в полной мере не реализуется. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 25 февраля, отчете Счетной палаты РФ.

Согласно результатам анализа деятельности госадвокатов, процент их действий, которые были обжалованы, высокий; зафиксировано множество случаев привлечения их к ответственности, что говорит о низком уровне предоставляемой юридической помощи.

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Численность защитников, предоставляемых государством, в целом является достаточной. По данным Счетной палаты, в среднем адвокат по назначению суда ежемесячно защищает трех подсудимых.

Средняя стоимость услуг одного адвоката в 2018 году составила 3,7 тыс. рублей, а его средний доход в месяц составил от 26,2 до 69,2 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста.

«Проведенный анализ показал, что оплата труда адвоката осуществляется на уровне высококвалифицированного специалиста. Вместе с тем отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией РФ», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что расходы бюджета на оплату труда государственных адвокатов в 2016–2019 годах были недостаточно прозрачны. В Счетной палате обратили внимание, что денежные суммы, причитающиеся адвокату, должны перечисляться на расчетный счет адвокатского образования, однако на деле адвокаты часто указывают в заявлениях реквизиты личного счета.

«В проверяемый период почти три тысячи адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей», — подчеркивается в сообщении.

14 января председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что объем воровства из федерального бюджета России по уголовным делам составляет 2–3 млрд рублей в год. При этом общий объем нарушений в данной сфере составил 804 млрд рублей за 2019 год. Отмечается, что треть из этой суммы — нарушения бухгалтерского учета, которые исправляются по ходу проверок.

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