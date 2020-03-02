В Тверской области взорвали чучело Масленицы на празднике

Чучело Масленицы взорвали на проводах зимы в Тверской области. Видеозапись инцидента опубликовали 1 марта в паблике «Редкино LIFE» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Редкино Конаковского района области. На кадрах видно, как мужчина подходит к чучелу, поджигает его, после чего происходит сильный взрыв. Стоящие в первых рядах родители с детьми, испугавшись, начинают отходить назад. В результате хлопка никто не пострадал, отмечает телеканал «Звезда».

«Зато так нигде зиму не проводили. Зимы не было, поэтому и взорвали», — пошутил один из подписчиков паблика.

Жители Тверской области 1 марта провожали зиму. В этот день, по традиции, сжигают чучело Масленицы. Считалось, что вместе с сожженным чучелом люди избавляются от всех невзгод и напастей, которые сопровождали их в прошлом.

1 марта сообщалось, что в подмосковных Электроуглях во время масленичных гуляний погиб мужчина и его трехлетняя дочь. Инцидент произошел во время катания на джипах. Лебедка, оторвавшаяся от одного из внедорожников, ударила отца и ребенка. Оба получили несовместимые с жизнью травмы.