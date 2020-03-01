Появилось видео с места гибели трехлетней девочки с отцом на Масленице

Появились кадры с места гибели трехлетней девочки и ее отца во время масленичных гуляний в подмосковных Электроуглях. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 1 марта.

По словам очевидцев случившегося, «скорую» на месте происшествия они не видели, так как проехать туда практически невозможно. До этого другие свидетели произошедшего сообщили телеканалу, что медики приехали через 15 минут после вызова, а экстренные службы на мероприятии не дежурили.

Ранее в этот же день стало известно о гибели мужчины и его малолетней дочери во время катания на джипах, проходившего в рамках празднования Масленицы в Подмосковье. Трехлетняя девочка и ее отец погибли в результате удара лебедки, оторвавшейся от одного из внедорожников.

По факту случившегося региональный СК проводит доследственную проверку.