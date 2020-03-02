СМИ опубликовали приказ депздрава Москвы о мерах по профилактике ОРВИ

В Сети появилась копия приказа столичного департамента образования и науки с перечислением мер, которые учебные заведения обязаны принимать для профилактики гриппа и ОРВИ. Документ опубликован в Telegram-канале RT в понедельник, 2 марта.

Так, в эпидсезон детские сады, школы и колледжи будут проводить «утренние фильтры», то есть измерять температуру учащихся при входе в учреждение, а также следить за состоянием их здоровья в течение всего дня.

При выявлении у обучающихся признаков болезни их направят домой. До прихода сопровождающих они будут изолированы. Информация о заболевании должна передаваться в обслуживающую поликлинику.

Также рекомендовано отменить занятия в бассейнах, участие в выездных и массовых мероприятиях. Все учреждения будут снабжены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и масками.

Документ подписан главой департамента Исааком Калиной.

Ранее, в феврале, Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ в 31 регионе страны. В структуре вирусов гриппа превалирует вирус В.

В зоне риска находятся дети от трех до 14 лет, а также взрослые. Учебные заведения в ряде регионов перешли на масочный режим либо приостановили работу. К 12 февраля на карантин закрылись 5 тыс. школ, 63 колледжа и отдельные группы в 4,5 тыс. детских садов.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация — наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% населения планеты. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз.