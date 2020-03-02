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Число погибших в беспорядках в Нью-Дели выросло до 46 человек

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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На северо-востоке Нью-Дели (Индия) при столкновениях сторонников и противников нового закона о гражданстве погибли как минимум 46 человек. Об этом сообщает в понедельник, 2 марта, издание India Today.

38 человек находятся в больнице Гуру Тег Бахадур, четверо в медучреждении доктора Рам Манохар Лохия, трое в больнице Лок Наяк и один в госпитале Джаг Парвеш Чандер.

Кроме того, четыре тела были выловлены из водостоков в районах Гокалпури и Шив Вихар.

Жителей нескольких районов столицы охватила паника после слухов об эскалации конфликта и продолжении насилия в отношении гражданских.

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«Слух был, что есть некоторая напряженность в районе Хьяла-Рагхубир Нагар Западного района. За этим нет никакой правды. Всех просят сохранять спокойствие, поскольку ситуация абсолютно нормальная и мирная», — заявил заместитель комиссара полиции Дипак Пурохи.

Вместе с тем член законодательного собрания Тилак Нагара Джарнаил Сингх призвал всех граждан сохранять спокойствие.

«Я добрался до места, как только услышал о слухах о беспорядках, магазины были закрыты, люди были в состоянии паники, но никто не видел никаких беспорядков. Это был заговор, чтобы распространять слухи и портить атмосферу. Я обращаюсь к людям поддерживать мир и братство и не верить слухам», — сказал Сингх.

По данным «РИА Новости», в соответствии с принятыми поправками парламента Индии жители Афганистана, Бангладеш и Пакистана смогут проще получить индийское гражданство, если докажут эпизоды притеснения на родине.

Индийские мусульмане с нововведениями не согласны и полагают, что они нарушают конституцию страны, угнетая часть граждан по религиозному признаку. Беспорядки в индийской столице продолжаются с 24 февраля, пишет «Газета.ру».

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