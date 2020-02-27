Число жертв столкновений в Индии составило 32

Число погибших в ходе массовых беспорядков в Нью-Дели, достигло 32. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Press Trust of India со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Число погибших достигает 32, сообщил высокопоставленный чиновник департамента здравоохранения», — говорится в публикации агентства в Twitter.

Ранее NDTV сообщал, что причинами беспорядков в Нью-Дели стали поправки в закон о гражданстве, согласно которым немусульмане-беженцы из Пакистана, Афганистана и Бангладеша, сталкиваясь с притеснениями в своей родной стране, смогут по упрощенной процедуре получить гражданство Индии.

Индийские мусульмане с нововведениями не согласны и полагают, что они нарушают конституцию страны, угнетая часть граждан по религиозному признаку.

24 февраля сообщалось что в ходе столкновений протестующих был убит полицейский, еще одного правоохранителя ранили.