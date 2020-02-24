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В ходе протестов в Нью-Дели убили полицейского

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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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В Нью-Дели в ходе столкновений с протестующими против поправок в закон о гражданстве был убит полицейский. Еще один сотрудник правопорядка ранен, сообщает телеканал NDTV в понедельник, 24 февраля.

Участники протеста подожгли автозаправку, магазины и несколько машин. Полицейских, пытающихся усмирить толпу, закидывают камнями. Для разгона протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ.

Согласно принятым поправкам, послужившим причиной протестов, немусульмане-беженцы из Пакистана, Афганистана и Бангладеша, сталкиваясь с притеснениями в своей родной стране, смогут по упрощенной процедуре получить гражданство Индии.

Индийские мусульмане с нововведениями не согласны и полагают, что они нарушают конституцию страны, угнетая часть граждан по религиозному признаку, отмечает ТАСС.

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