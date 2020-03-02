Военнослужащие ЗВО провели учения в Воронежской области

Военнослужащие Западного военного округа провели учения в Воронежской области. Связисты развернули радиоканалы при сопротивлении противника в условиях подавления сигнала. Потом отразили атаку бандгрупп на колонну техники — задачу выполняли под прикрытием 30-миллимитровых пушек боевых машин пехоты БМП-2. За тренировками следили судьи Армейских международных игр. Комиссия отбирает команды для окружного этапа конкурса, он пройдет в апреле.