СМИ узнали последние слова актера Марьянова перед смертью

Главный свидетель по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова в показаниях сообщила подробности последних минут жизни артиста. Информация оказалась в распоряжении РЕН ТВ.

Волонтер реабилитационного центра по фамилии Лебедева утверждает, что состояние Марьянова ухудшилось по дороге в больницу — актер жаловался на боль в ноге и тяжело дышал. В ответ женщина просила его успокоиться и глубоко дышать.

Когда машина остановилась на светофоре, Лебедева вновь спросила Марьянова о его самочувствии, на что актер ответил: «Всё! Я умираю!». В больнице, куда доставили артиста, смогли лишь констатировать его смерть.

При этом показания Лебедевой противоречат тем, которые она давала ранее. Изначально свидетель встала на защиту директора центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где находился Марьянов незадолго до смерти. По некоторым данным, Лебедева может иметь личные мотивы для изменения показаний — предположительно, обе женщины проявляли интерес к одному из сотрудников центра. Защита Богдановой допускает, что свидетель могла изменить показания из боязни уголовного преследования — женщина находилась рядом с актером и не смогла оценить ситуацию, когда тому стало плохо. Следующее судебное заседание назначено на 10 марта.

Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет 15 октября 2017 года. В «Фениксе» актер неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия и боль в ноге, о чем сотрудники докладывали Богдановой. Однако в центре не было специалистов необходимого уровня, чтобы помочь артисту. Вызывать скорую помощь Богданова отказывалась и поручала вводить актеру внутримышечно галоперидол и феназепам, что можно делать только по назначению специалиста. При этом препараты приобретались у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности. В результате врачей в «Феникс» вызвал один из пациентов.

Причиной смерти Марьянова назван сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Следствие расценивает действия Богдановой как воспрепятствование оказанию актеру медицинской помощи и его госпитализации.

В октябре 2019-го директору центра предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Свою вину она не признает.

Сын Марьянова Даниил в отношении директора «Феникса» заявил гражданский иск на сумму 30 млн рублей.