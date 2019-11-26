Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн рублей к центру «Феникс»

Сын актера Дмитрия Марьянова Даниил заявил гражданский иск на сумму 30 млн рублей в рамках уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой — главы реабилитационного центра «Феникс» в Московской области, где умер его отец. Об этом заявила адвокат Марьянова Виктория Крылова.

По ее словам, иск заявлен в ходе предварительного следствия, а вся сумма будет потрачена на благотворительные нужды. «Либо это будет благотворительный фонд, либо детские дома, как решит Даниил Марьянов», — сказала она ТАСС во вторник, 26 ноября, перед заседанием суда.

По словам адвоката, сын Марьянова, которому на момент смерти отца был 21 год, был уверен, что его отец находится на гастролях.

Во вторник Лобненский городской суд Московской области начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Богдановой.

4 октября ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Расследование дела было завершено 17 мая.

Марьянов находился в центре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года. Он неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия и боль в ноге, о чем сотрудники уведомляли директора. Однако медперсонала необходимого уровня в «Фениксе» не было, а вызывать скорую помощь Богданова отказывалась. Марьянову, по ее поручению, вводили внутримышечно галоперидол и феназепам, что можно делать только по назначению специалиста. Препараты были приобретены у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности.

Следствие расценивает действия Богдановой как воспрепятствование направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу.

Медиков вызвал другой пациент центра. Врачи доставили актера в медучреждение, где врачи смогли только констатировать его смерть. Причиной смерти Марьянова назван сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, пишет «Газета.ру». При своевременном направлении актера в больницу его можно было спасти, полагают эксперты.