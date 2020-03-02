Путин поздравил Михаила Горбачева с 89-летием

Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР, главу Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачёва с днем рождения, политику исполняется 89 лет. Послание главы государства опубликовано в понедельник, 2 марта, на сайте Кремля.

«Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории. Важно, что вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание значимой общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты», — говорится в телеграмме.

Завершает Путин свое послание пожеланием здоровья и успехов имениннику.

Михаил Горбачев является советским и российским государственным, политическим, партийным и общественным деятелем. Занимал пост Генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год.

С 1988 по 1989 был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 годы — первым председателем Верховного Совета СССР. Кроме того, он первый и единственный президент СССР — этот пост Горбачев занимал с 1990 по 1991 год. В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира.

26 февраля Путин направил поздравительную телеграмму президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его дня рождения.