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Семья Скрипаля смирилась с перспективой его больше не увидеть

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons/ZUMAPRESS
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Спустя два года после исчезновения в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля близкие смирились с тем, что больше его никогда не увидят, рассказала племянница экс-полковника Виктория Скрипаль.

По ее словам, с 26 июня 2019 года ее дядя больше не связывался с семьей. Проживающая в Ярославле 92-летняя мать Скрипаля до сих пор ждет звонка от сына, хотя остальные близкие в целом понимают, что это вряд ли случится.

«Ждем ли мы его возвращения? Да, мы ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Да, понимаем… Все понимают, что мы заложники этой ситуации, мы ничего не можем изменить», — цитирует Викторию Скрипаль «РИА Новости».

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.

В мае прошлого года было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе, и рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.

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