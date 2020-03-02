Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка. Такие данные содержатся в исследовании «РИА Новости».

Эксперты отметили, что в 2019 году в России рынок кредитования населения показал хорошие темпы роста, однако показатели снизились по сравнению с рекордным 2018 годом. Прирост кредитного портфеля населения наблюдался во всех 12 месяцах, самый слабый был в декабре — не более 1%.

Согласно исследованию, все виды кредитования населения, в том числе беззалоговое, ипотечное и автокредитование, росли двузначными темпами. Быстрее всего в 2019 году росло беззалоговое кредитование. При этом годом ранее наибольший прирост был в секторе жилищного кредитования.

По итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.

Эксперты провели исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам по итогам 2019 года на основе данных Центробанка РФ.

В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2019 года составляло 4,1%, против 5,1% на конец 2018 года.

15 февраля на сайте кабмина появилось поручение правительства снизить размер выплат по ипотечным кредитам. Свои предложения первый зампред правительства Андрей Белоусов и зампред Марат Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной должны представить премьер-министру Михаилу Мишустину до 16 марта.