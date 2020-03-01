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Гори ясно: в арт-парке «Никола-Ленивец» проводили зиму

Гостей ждали тысячи блинов, загадочный перформанс и горящий мост
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
29 марта в арт-парке «Никола-Ленивец» прошли проводы Масленицы. Центральным событием праздника стало традиционное сожжение арт-объекта. Самые яркие фотографии — в галерее «Известий»
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Как правило, объекты для сожжения создает основатель арт-парка Николай Полисский. Однако в этот раз проект осуществляла команда архитекторов Katarsis Architects, победивших в открытом конкурсе
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Возведение моста началось в декабре. Материалами для строительства послужили сухостой, солома, строительный мусор, деревянные палеты. Высота моста составила 20 м, длина — 66 м
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Перед сожжением масляничного «чучела» гости мероприятия могли наблюдать перформанс художника Олега Жуковского и театра La Pushkin
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Для посетителей мероприятия приготовили более 5 тыс. блинов с различными начинками, а также местные напитки
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В день Масленицы огонь в Никола-Ленивце олицетворяет приходящее весеннее солнце после зимы
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Актеры перформанса взаимодействовали с гостями в течение всего дня
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Не обошлось и без традиционных забав — покорение масляничного столба, битва мешками, хороводы и катания на санях
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Ближе к концу вечера актеры собрали гостей вокруг главного объекта, где совершился ключевой ритуал праздника — сожжение моста
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Традиция сожжения арт-объектов появилась в Никола-Ленивце в 2001 году. С того времени тут сожгли «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию»
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Впервые в роли чучела в 2001 году выступила огромная башня из сена, которую было проблематично убрать. Поэтому ее решили просто сжечь
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Очевидцы представления рассказывают, что во время горения объекта ощущается приход весны
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Считается, что сожжение чучела на Масленицу означает прощание с зимой и со связанными с ней невзгодами и напастями
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Фестиваль в Никола Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
По словам основателей архитектурного бюро Katarsis Architects, горящий мост символизирует уходящий год, новую весну и перемены
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