Прямой эфир

Мы блином едины: празднование Масленицы в городах России

0
Слайдами
Списком
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Девушка в гриме оленя во время Бакшевской Масленицы
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Жители Владивостока прыгают в мешках во время масленичных гуляний на площади Борцов за власть Советов
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Русский культурный центр станицы Шелковская, Чеченская Республика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Штурм снежной крепости в время Бакшевской Масленицы
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Сжигание чучела на площади Борцов за власть Советов во Владивостоке
Фото: ТАСС/Светлана Павлова
Праздничные гулянья в Якутске
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Масленица в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Житель Владивостока поднимается по масленичному столбу
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Праздник Масленицы на Дальнем Востоке
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Чучела Масленицы в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Празднование Бакшевской Масленицы
Фото: ТАСС/Светлана Павлова
Масленица в Якутске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Мужчина взбирается по масленичному столбу во время празднования Бакшевской Масленицы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В Москве в Парке Горького сожгли 8-ми метровую деревяную гирю, получившуя название «Тяжесть зимы»
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017