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Украинский писатель пожаловался на сильную зависимость от России

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Фото: commons.wikimedia.org/Sergento
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Несмотря на все попытки украинских властей справиться с «советским наследием» и отдалиться от русской культуры, в стране до сих пор остается сильная зависимость от России. Такое мнение выразил писатель Тарас Прохасько в интервью журналу «Новое время».

«На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная», — сказал Прохасько, отметив, что пропаганда и просвещение не дают ощутимого результата.

«И всё идет к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной», — подытожил литератор.

10 декабря 2019 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что граждане страны могут разговаривать на любых языках, в том числе на русском. Себя он назвал «русскоязычным президентом Украины».

16 июля того же года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Он был подписан 15 мая действующим на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование органами государственной власти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

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