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Чемпионат Якутии по мас-рестлингу начался в Ленске

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В ленском спортивном комплексе «Карат» стартовал чемпионат Якутии по мас-рестлингу среди мужчин, женщин и ветеранов им. Десяткина, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Патриотизма в республике.

Участие в нем принимают более 300 спортсменов. Зрителями спортивного праздника стали несколько сотен человек, некоторые приехали из наслегов целыми семьями. По традиции церемонию начали с обряда благословения Алгыс. Столь массовое спортивное мероприятие за последние годы Ленский район встречает впервые, отмечает ИА SakhaNews.

Мас-рестлинг (якут. мас тардыhыы, перетягивание палки) — национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску.

Добавим, что в связи с угрозой распространения коронавируса (COVID-19) откладывается на неопределенный срок проведение VIII Международного турнира по вольной борьбе памяти Олимпийского чемпиона Р. Дмитриева, который должен был состояться 6-8 марта в Якутске. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

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