Ленск впервые примет чемпионат Якутии по мас-рестлингу

В городе Ленске готовятся принять чемпионат Якутии по мас-рестлингу, который пройдет с 28 февраля по 1 марта. Организатором мероприятия выступает администрация Ленского района.

Как сообщили ИА SakhaNews в районной администрации, 25 февраля в город прибыли именитые спортсмены, в том числе исполнительный директор республиканской Федерации мас-рестлинга, инструктор-методист центра национальных видов спорта им. В. Манчаары, мастер спорта республики по мас-рестлингу, судья международной категории Петр Колодезников. Специалисты провели учебно-методический семинар, который включает как практическую, так и теоретическую части.

Семинар посетили начинающие и уже состоявшиеся спортсмены, тренеры, преподаватели физкультуры и другие. По завершении мероприятия участникам были вручены сертификаты.

Ожидается, что на чемпионат по мас-рестлингу в Ленск прибудут более 400 спортсменов и тренеров. Они съедутся из разных уголков Якутии.

Мас-рестлинг является национальным видом спорта Якутии. В 2003 году он был введен во Всероссийский реестр видов спорта.