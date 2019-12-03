Якутский чемпионат по мас-рестлингу состоится 6–7 декабря

Чемпионат республики по мас-рестлингу памяти Ф.М. Дегтярева пройдет в Якутске 6–7 декабря. Схватки организованы в четырех весовых категориях среди мужчин, женщин и мужчин-ветеранов.

Чемпионат пройдет в спорткомплексе «Модун» по утвержденным правилам Международной федерации мас-рестлинга, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на «Спорт Якутии». Общий фонд соревнований составляет около 200 тыс. рублей, чемпионы и призеры получат медали и ценные подарки.

Мас-рестлинг (якут. мас тардыhыы, перетягивание палки) — национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску.