Прямой эфир

Якутский чемпионат по мас-рестлингу состоится 6–7 декабря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионат республики по мас-рестлингу памяти Ф.М. Дегтярева пройдет в Якутске 6–7 декабря. Схватки организованы в четырех весовых категориях среди мужчин, женщин и мужчин-ветеранов.

Чемпионат пройдет в спорткомплексе «Модун» по утвержденным правилам Международной федерации мас-рестлинга, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на «Спорт Якутии». Общий фонд соревнований составляет около 200 тыс. рублей, чемпионы и призеры получат медали и ценные подарки.

Мас-рестлинг (якут. мас тардыhыы, перетягивание палки) — национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бой Кокляева и Емельяненко посмотрела половина российских мужчин
Глава УЕФА уверен в отличной подготовке России к Евро-2020

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019