В МВД рассказали о численности участников акций памяти Немцова в России

На акцию памяти политика и государственного деятеля Бориса Немцова в Москве пришли около 10,5 тыс. человек, в Санкт-Петербурге численность участников составила примерно 1 тыс. человек. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает «МВД Медиа».

В Екатеринбурге на акцию пришли 250 человек, в Перми — 100 человек, в Новосибирске — 60 человек, в Казани — 60 человек, в Краснодаре — 43 человека, в Орле — 15 человек.

«Сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности. В результате нарушений общественного порядка не допущено», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала РЕН ТВ, в акции в Москве принимали участие колонны националистов и ЛГБТ-активистов, которые выкрикивали свои лозунги.

Марш памяти Немцова приурочен к пятой годовщине его убийства. Основному фигуранту дела Зауру Дадаеву суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили от 11 до 19 лет заключения.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве.