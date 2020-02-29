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Около 10,5 тыс. человек приняли участие в акции памяти Немцова в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Около 10,5 тыс. человек вышли на акцию памяти политика и государственного деятеля Бориса Немцова, согласованную с властями Москвы. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте столичного главка полиции.

«Первые участники мероприятия уже начали расходиться. Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают обеспечивать охрану правопорядка и безопасности», — отметили в ГУ МВД по Москве.

По данным телеканала РЕН ТВ, в акции принимают участие колонны националистов и ЛГБТ-активистов, которые выкрикивают свои лозунги.

Марш памяти Немцова приурочен к пятой годовщине его убийства. Основному фигуранту дела Зауру Дадаеву суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили от 11 до 19 лет заключения.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве.

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