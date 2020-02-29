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Проблемный онкоцентр под Калининградом будут достраивать

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Строительство онкоцентра будет возобновлено в Родниках под Калининградом в течение ближайшего месяца. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов, поручив предоставить ему отчет об уже выполненных работах на объекте. После этого планируется заключить новый контракт.

«Мы неоднократно говорили, что там имели место недобросовестные действия со стороны подрядчика, собственно, поэтому они внесены в реестр недобросовестных, поэтому четвертое уголовное дело по ним открыто», — говорит губернатор Калининградской области про компанию «Артель». Как напоминает ИА FlashNord, субподрядчик присвоил средства, предназначенные на выплату зарплаты 60 сотрудникам.

Проект онкоцентра в Родниках включает современную поликлинику, стационар, отделения диагностики и лучевой терапии, а также шесть операционных. Общая стоимость объекта оценивается в 4,5 млрд рублей. Больница на 200 коек откроется в 2020 году. Калининградская область получит из федерального бюджета 3,1 млрд рублей.

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