Первый в Крыму линейный ускоритель запустили в онкоцентре Севастополя

В Севастополе в онкоцентре ввели в эксплуатацию первый в Крыму линейный ускоритель Elekta Infinity для лучевой терапии. Лечение с применением новой техники готовы проводить четыре работающих в учреждении радиотерапевта.

Как сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на городской департамент здравоохранения, в день лучевую терапию могут проходить до 25 пациентов. Процедура длится от 5 до 15 минут.

В онкодиспансере также появился магнитно-резонансный томограф SIGNA Creator. А в скором времени в городе начнут работать на еще одном линейном ускорителе, который привезут в новый онкодиспансер, строительство которого идет на Фиолентовском шоссе.