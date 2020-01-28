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Первый в Крыму линейный ускоритель запустили в онкоцентре Севастополя

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В Севастополе в онкоцентре ввели в эксплуатацию первый в Крыму линейный ускоритель Elekta Infinity для лучевой терапии. Лечение с применением новой техники готовы проводить четыре работающих в учреждении радиотерапевта.

Как сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на городской департамент здравоохранения, в день лучевую терапию могут проходить до 25 пациентов. Процедура длится от 5 до 15 минут.

В онкодиспансере также появился магнитно-резонансный томограф SIGNA Creator. А в скором времени в городе начнут работать на еще одном линейном ускорителе, который привезут в новый онкодиспансер, строительство которого идет на Фиолентовском шоссе.

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