Под Ульяновском перевернулся автобус с футбольной командой. Внутри находились 26 юных спортсменов и сопровождающие. Десять человек пострадали, среди них девять — дети.

Школьники направлялись из Ульяновска в село Кузоватово. Вероятно, причиной ДТП стали погодные условия. Для выяснения обстоятельств

создана специальная комиссия. СК РФ начал проверку