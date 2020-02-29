Под Ульяновском перевернулся автобус с футбольной командой
Под Ульяновском перевернулся автобус с футбольной командой. Внутри находились 26 юных спортсменов и сопровождающие. Десять человек пострадали, среди них девять — дети.
Школьники направлялись из Ульяновска в село Кузоватово. Вероятно, причиной ДТП стали погодные условия. Для выяснения обстоятельств
создана специальная комиссия. СК РФ начал проверку
Под Ульяновском перевернулся автобус с футбольной командой. Внутри находились 26 юных спортсменов и сопровождающие. Десять человек пострадали, среди них девять — дети.
Школьники направлялись из Ульяновска в село Кузоватово. Вероятно, причиной ДТП стали погодные условия. Для выяснения обстоятельств
создана специальная комиссия. СК РФ начал проверку