Две машины загорелись в тоннеле на юге Москвы

В тоннеле, расположенном неподалеку от Чертановского проезда, на юге Москвы столкнулись два автомобиля. В результате один из них загорелся, вскоре пламя перекинулось на вторую машину. Одного из водителей от сильного удара выбросило из салона.

По предварительным данным, пострадали три человека. Движение в тоннеле было временно перекрыто.