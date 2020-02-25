Более 30 автомобилей столкнулись в Башкирии из-за метели
На трассе в Башкирии произошло 10 ДТП с участием более 30 транспортных средств. Причиной аварий стала плохая видимость.
Сначала столкнулись три попутно следовавших легковых автомобиля и одна грузовая. За медицинской помощью обратилась 18-летняя пассажирка.
Позднее на той же дороге произошло еще четыре ДТП с 10 транспортными средствами.
На трассе в Башкирии произошло 10 ДТП с участием более 30 транспортных средств. Причиной аварий стала плохая видимость.
Сначала столкнулись три попутно следовавших легковых автомобиля и одна грузовая. За медицинской помощью обратилась 18-летняя пассажирка.
Позднее на той же дороге произошло еще четыре ДТП с 10 транспортными средствами.