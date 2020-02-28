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Экспорт российского золота увеличился в 8,4 раза за 2019 год

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Россия в 2019 году увеличила экспорт золота в слитках в 8,37 раза в сравнении с предыдущим годом — до 116,075 т против 13,87 т, сообщили «РИА Новости» в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» при Минфине.

При этом закупки монетарного золота Банком России в 2019 году значительно уменьшились — на 42% в сравнении с 2018 годом, до 158,6 т. На 1 января 2020 года резервы исчислялись 2270,56 т. За 2018 год Центробанк РФ купил 273,715 т золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте насчитывали 2111,93 т.

Как прогнозирует Союз золотопромышленников, всего в России по итогам 2019 года будет произведено 350 т золота, в том числе 314 т первичный металл, — это добыча (280 т), попутное извлечение (17 т) при добыче и производстве цветных металлов и в концентратах (17 т).

28 февраля стало известно, что экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд. Этот показатель на треть превысил тот объем золота, который Россия продала во все страны миры за предыдущие три года.

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