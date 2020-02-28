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Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани

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Фото: соцсети
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Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка. Видеозапись инцидента распространили в соцсети «ВКонтакте» 28 февраля.

Как пишет портал «Рязань. Инфо», ЧП произошло на концерте «Легенды 80-х и 90-х», куда Буланову пригласили как специального гостя. Спустя несколько секунд после того, как певица начала исполнять композицию, подрались две женщины, к которым подключились другие присутствующие, пишет «Газета.ру».

Очевидцы сумели разнять участников конфликта. Отмечается, что Буланова решила не прерывать выступление из-за потасовки. Происшествие она не комментировала.

19 января сообщалось, что открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup, который проходил 18 января в подмосковном Красногорске, завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.

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