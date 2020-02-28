Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка. Об этом 27 февраля сообщили в TCS Group Holding Plc (головной компании банка).

Отмечается, что судебные слушания касаются налоговых споров. Сам основатель Тинькофф Банка выразил надежду на то, что ситуация разрешится как можно скорее.

Слушания будут проходить с февраля по апрель этого года, а сам Тиньков примет в них участие как частное лицо, поскольку разбирательство не касается деятельности компаний. В заявлении подчеркивается, что глава Тинькофф Банка до 2013 года был гражданином Соединенных Штатов.

В 2018 году минфин США публиковал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В списке оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов», среди которых значится и Тиньков.