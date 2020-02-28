Выставка Сальвадора Дали в Москве побила рекорд посещаемости в России

За первый месяц работы выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Москве посетили около 300 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом для России. Об этом 28 февраля сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу организаторов экспозиции.

Из-за большой популярности выставки организаторы изменили порядок прохода на экспозицию и продлили часы ее работы в марте. Так, со 2 марта можно будет купить онлайн-билеты на посещение по сеансам. Для комфорта гостей количество билетов на сеанс будет ограничено. Вход по этим билетам будет осуществляться в порядке отдельной очереди через каждые полчаса во время работы выставки: с воскресенья по среду с 10:00 до 20:45, с четверга по субботу с 10:00 до 23:45.

Организаторы подчеркнули, что билеты будут действительны только на выбранную дату и время. Для посетителей с билетами без указания сеанса вход будет открыт в течение дня, на который куплен билет.

Как напоминает НСН, выставка работает в выставочном центре «Манеж» до 25 марта. В экспозиции представлены 180 произведений самого знаменитого сюрреалиста в мире.