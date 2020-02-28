Прямой эфир

Выставка Сальвадора Дали в Москве побила рекорд посещаемости в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За первый месяц работы выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Москве посетили около 300 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом для России. Об этом 28 февраля сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу организаторов экспозиции.

Неполный сюр: выставка в Манеже пунктирно отражает творчество Дали
Крупнейшая российская ретроспектива художника собрала почти две сотни экспонатов, но и этого мало

Из-за большой популярности выставки организаторы изменили порядок прохода на экспозицию и продлили часы ее работы в марте. Так, со 2 марта можно будет купить онлайн-билеты на посещение по сеансам. Для комфорта гостей количество билетов на сеанс будет ограничено. Вход по этим билетам будет осуществляться в порядке отдельной очереди через каждые полчаса во время работы выставки: с воскресенья по среду с 10:00 до 20:45, с четверга по субботу с 10:00 до 23:45.

Организаторы подчеркнули, что билеты будут действительны только на выбранную дату и время. Для посетителей с билетами без указания сеанса вход будет открыт в течение дня, на который куплен билет.

Как напоминает НСН, выставка работает в выставочном центре «Манеж» до 25 марта. В экспозиции представлены 180 произведений самого знаменитого сюрреалиста в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из галереи в Стокгольме похитили скульптуры Дали
Выставка Дали в Манеже продлит часы работы по определенным дням

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020