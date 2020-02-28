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Шесть человек осудили за вымогательства у пенсионеров в Севастополе

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В Севастополе суд вынес приговор в отношении шести человек, которые вымогали деньги у пенсионеров после карточных игр. Потерпевшие подали иски на 325 тыс. рублей.

В состав группы входили трое россиян и трое иностранных граждан. В 2018 году они приезжали из Симферополя в Севастополь и подыскивали жертв на рынке на Балаклавском шоссе. Потерпевших вовлекали в карточную игру. Злоумышленники создавали условия, в которых пострадавшие проигрывали, а затем с применением насилия и угроз требовали отдать им все сбережения. В результате действий группировки пострадали пенсионеры 1940, 1943 и 1948 годов рождения. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Суд признал мужчин виновными в вымогательстве организованной группой. Кроме того, лидера группировки осудили за грабеж с применением насилия. Подсудимых приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима на сроки от 7,5 до 9 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании денежного ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму 325 тыс. рублей.

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