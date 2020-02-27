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Полицейского в Астрахани подозревают в мошенничестве

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Заместитель начальника отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом УМВД России по Астраханской области подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, он предложил помощь предпринимателю, который был фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. За 1 млн рублей полицейский пообещал решить вопрос о прекращении следствия. Но на самом деле реальной возможности повлиять на ход дела у него не было, сообщает «Астрахань 24». В региональном УМВД организована внутренняя проверка.

Ранее суд в Омске отправил на два месяца в СИЗО двух сотрудников полиции, которые попались на взятке. Как считают следователи, начальник отделения и старший оперуполномоченный УЭБ и ПК УМВД России по региону вымогали у частного риелтора 1,5 млн рублей, обещая не привлекать ее к уголовной ответственности за дело, которое передали в полицию.

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