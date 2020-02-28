Нейросеть раскрасила первое видео о Москве 1896 года

В Сети появилось восстановленная версия легендарной съемки конца XIX века на тверской улице в Москве, раскрашенная нейросетью. Ролик доступен на YouTube-канале пользователя Denis Shiryaev.

Известно, что запись сделал сотрудник компании братьев Люмьер Чарльз Муассон перед коронацией Николая II, которая проходила в мае 1896 года. Изображение было восстановлено с помощью нейросети, в ходе обработки улучшилось качество картинки и увеличилась скорость воспроизведения до 60 кадров в секунду, отмечает телеканал «Звезда».

Таким образом, отреставрированное изображение удалось приблизить к максимально естественному. На раскрашенных кадрах удалены визуальный «шум», размытые кадры и иные дефекты исходной пленки.