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Суд повторно рассмотрит жалобу на приговор по делу о гибели детей на Сямозере

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Третий кассационный суд снова рассмотрит апелляцию прокурора на оправдательный приговор фигурантам дела о гибели детей на Сямозере Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Кассационный суд рассмотрит в судебном заседании представление прокурора. <…> Истребованы материалы дела в суде Карелии», — рассказал в четверг, 27 февраля, собеседник информагентства.

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В ноябре 2019 года Третий кассационный суд отказался рассматривать это дело, однако Верховный суд России добился того, чтобы слушания все-таки состоялись.

Трагедия на карельском озере Сямoзeрo произошла 18 июня 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.

Всего в этом деле было шесть фигурантов. Двое из них — бывший директор лагеря Елена Рeшeтoвa и ее заместитель Вадим Винoгрaдoв — получили по 9,5 года колонии общего режима.

Инструктор Валерий Крупoдeрщикoв приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Остальных трех подсудимых — инструктора Павла Ильина, экс-главу карельского управления Рoспoтрeбнaдзoрa Анатолия Кoвaлeнкo и врио руководителя управления Людмилу Кoтoвич — Петрозаводский городской суд оправдал, сочтя их вину недоказанной.

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