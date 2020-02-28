Пешеходам разрешили проход по Милицейскому мосту в Астрахани

В Астрахани для пешеходов открыли Милицейский мост. Передвигаться по нему можно будет до момента открытия альтернативного поста через реку Царев. Строители, которые ремонтируют переправу, сделали ограждение пешеходной зоны.

Городские власти изменили схему движения транспорта в Зацаревской части. Улицу 1-я Котельная и проезд Аэропортовский сделали односторонними. По улице Безжонова движение стало двусторонним.

Маршруты общественного транспорта также скорректированы. Автобусам надлежит останавливаться у моста с обеих сторон, пишет «Астрахань-24».

На Милицейском мосту запланированы масштабные работы. Так, будут отремонтированы железобетонные конструкции промежуточных опор, заменены железобетонные конструкции пролетных строений, уложено новое мостовое полотно, появятся шумозащитные экраны, наружное освещение.

Ремонт должны завершить к сентябрю 2021 года.